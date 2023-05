Batal Dengan Tyson Fury, Jadwal Tinju Dunia Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois Ditetapkan

Kolase Tinju Dunia Daniel Dubois vs Oleksandr Usyk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah batal dalam negosiasi penyatuan gelar menghadapi Tyson Fury, Oleksandr Usyk kini telah mendapat lawan baru.

Adapun lawan dari pemegang sabuk WBO, IBF, IBO dan WBA Super kelas berat itu adalah Daniel Dubois.

Daniel Dubois merupakan pemegang sabuk WBA kelas berat reguler sekaligus satu diantara penantang wajib.

Alex Krassyuk promotor Oleksandr Usyk membukukan penawaran besar-besaran sebesar $8.057.000.

Penawaran itu jauh melebihi $5.620.050 yang diajukan oleh Queensberry Promotions promotor Daniel Dubois.

Oleksandr Usyk berhak mendapatkan $6.042.750 atau 75 persen dari tawaran pemenang sebagai pemegang gelar WBA 'Super'.

Daniel Dubois dan timnya sementara itu berhak atas bayaran $2.014.250 atau 25 persen sebagai titlist sekunder yang memperebutkan sabuk superior.

Tanggal dan lokasi yang diusulkan pada 12 Agustus 2023 di Wroclaw, Polandia.

Oleksandr Usyk akan mencoba mempertahankan gelar kelas berat WBA 'Super', IBF dan WBO untuk kedua kalinya setelah Anthony Joshua.

Sementara itu bagi Daniel Dubois duel ini memasuki pertarungan gelar besar pertamanya.

Pemenang Tinju Dunia ini akan menjadi satu-satunya juara kelas berat WBA yang diakui.

Sehingga menghilangkan sabuk 'Reguler' dari keberadaannya sesuai dengan kampanye pengurangan gelar yang sedang berlangsung dari badan sanksi.

Tale of The Tape Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois

Daniel Dubois (19-1, 18 KO)