Tinju Dunia Leigh Wood vs Mauricio Lara II: Jam Tayang, Live Streaming dan TV yang Menyiarkan

Tale of The Tape Leigh Wood vs Mauricio Lara

Leigh Wood (26-3, 16 KO)

Alias: 'Leigh-thal'

Hometown: Gedling, Nottinghamshire, United Kingdom

Birthplace: Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom

Stance: Orthodox

Height: 170cm

Reach: 170cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Ben Davison, Dominic Ingle (former).

Mauricio Lara (26-2-1, 19 KO)

Alias: Bronco

Birth Name: Mauricio Lara Acosta