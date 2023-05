Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ujian bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2.

Soal berupa pilihan ganda sebanyak 35 soal mata pelajaran Bahasa Inggris.

Soal disertai pula kunci jawaban sd mata pelajaran Bahasa Inggris.

Orang tua dapat membantu anak berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini.

Latihan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan anak pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

Berikut soal ujian bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2.

1. What is the name of the emotion that you might feel if someone close to you passes away?

a) Anger

b) Sadness

c) Excitement

d) Joy

2. What is the name of the emotion that you might feel if you are nervous or afraid?

a) Anxiety

b) Confidence

c) Enthusiasm

d) Gratitude

3. What is the purpose of tourism?

a) To promote cultural exchange between countries

b) To make people stay at home

c) To limit people's exposure to other cultures

d) To encourage people to become more isolated

4. Which of the following is an example of a tourist attraction?

a) A landfill site

b) A city hall

c) A museum

d) A construction site