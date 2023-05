50 Soal Biologi Kelas 10 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS Biologi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ujian atau ulangan akhir semester 2 kelas 10 SMA/SMK hiingga MA pelajaran Biologi tahun 2023.

Soal Biologi Kelas 10:

1. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran disebut ....

a. benda asing

b. polimer

c. polutan

d. poluser

e. korosifer

Jawaban: c

2. Di antara pasangan polutan berikut yang menjadi penyebab terjadinya hujan asam adalah ....

a. CO dan CO2

b. CO2 dan CN2

c. SO2 dan NO2

d. NO2 dan CN2

e. CO dan CN

Jawaban: c

3. Cara untuk mengurangi polusi udara karena karbon dioksida adalah

a. membatasi jumlah kendaraan

b. menutup beberapa pabrik

c. melarang mobil menggunakan solar

d. mengadakan razia kendaraan

e. mengadakan penghijauan di kota-kota

Jawaban: e

4. Tanggung jawab moral terhadap lingkungan dengan berpusat pada manusia, merupakan teori ....

a. ekosentrik

b. biosentrik

c. antroposentrik

d. sentralistik

e. all sentrik

Jawaban: c

5. Penggunaan herbisida oleh para petani sebenarnya merupakan kegiatan untuk ....

a. meningkatkan hasil panen

b. membasmi hama

c. memtikan gulma sawah

d. meracuni tikus sawah

e. memberantas jamur pada padi

Jawaban: c

