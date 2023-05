Soal Prakarya Kelas 10 SMA Ulangan/Ujian Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Prakarya Kls X

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan dan ujian semester kelas 10 tahun 2023 pelajaran Prakarya.

Ada beberapa pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian semester 2.

Cermati soal yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Prakarya.

Biasanya masing-masing daerah akan mempunyai pembahasan terkait kearifan lokal tentang pelajaran Prakarya yang ada.

Dalam artikel ini merangkum pertanyaan sebagai contoh untuk menghadapi ujain atau ulangan semester.

SOAL PRAKARYA KELAS 10:

1. Prosedur mengaktifkan create spiro pathadalah dengan terlebih dahulu mengaktifkan….

a. Draw calligraphic

b. Create and edit text

c. Draw bezier curves and straight lines

d. Create spirals

e. Create circles, ellipses and arcs

Jawab : c

2. Untuk mengubah posisi lembar kerja/canvas di Inkscape adalah dengan mengaktifkan…

a. File-Document properties-show page

b. File-Document properties-Guides

c. File-Document properties-Grids

d. File-Document properties-page

e. File-Document properties-Color Management

Jawab : d

3. Prosedur penyimpanan file gambar secara default di Inkscape adalah

a. File-save As

b. File-import

c. File-export bitmap

d. File-revert

e. File-save as copy

Jawab : a

