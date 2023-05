Muncul Bahasa Gaul Lagi di TikTok dan Twitter "Red Flag", Apa Arti Sebenarnya?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belakangan ini, salah satu bahasa gaul yang ramai dipakai pengguna adalah kata “red flag”.

Bahasa gaul tersebut muncul di Media Sosial (Medsos) seperti TikTok dan Twitter. Kata ini biasa dipakai di media sosial untuk menyebut karakter seseorang.

Contoh penggunaan kata red flag dalam konteks untuk menyebut karakter seseorang bisa dilihat lewat salah satu twit dari akun dengan handle @AmandSejahtera

Pada twit tersebut, pengguna menjawab pertanyaan dari akun base tentang apa red flag terbesarmu, dengan menyebut beberapa karakter-karakter yang ia miliki dan tampaknya bersifat negatif.

• Kini Username Discord Dibuat Mirip Instagram dan Twitter, Begini Penjelasannya

Selain itu, contoh penggunaan kata redflag dalam konteksi untuk menyebut karakter seseorang bisa pula dilihat lewat salah satu unggahan video TikTok dari akun dengan handle @iisistii_,

Padahal masih bisa cantolin di leher kan? ? love me like you - ?? ?? ??s ? ?? ?

Di video tersebut, kata red flag dipakai pengguna untuk menyebut sikap pasangannya yang menyuruh dia hanya membawa tas kecil.

Selain dua contoh di atas, masih banyak lagi bisa dijumpai di media sosial kata red flag dipakai buat menyebut karakter seseorang.

Sementara itu, meski kini ramai dipakai, tahukah apa yang dimaksud dengan red flag?

Bila tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah penjelasan arti red flag yang lagi ramai dipakai di Twitter dan TikTok.

Arti red flag

Red flag merupakan kosakata dalam bahasa Inggris yang bila diterjemahkan berarti “bendera merah”.

Jika dilihat secara makna tekstual atau harfiah, dikutip dari kamus bahasa Inggris Merriam Webster, istilah red flag artinya adalah tanda atau sinyal peringatan.

• Elon Musk Dapat Kritikan Dari Pendiri Twitter Karena Dianggap Gagal

Kemudian, red flag artinya bisa juga sesuatu yang mengindikasikan adanya masalah atau bahaya.