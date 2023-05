Soal Ulangan Akhir Agama Islam Kelas 2 SD/MI dan Kunci Jawaban Kls II 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal ujian sekolah Kelas 2 SD/MI untuk menghadap ujian akhir sekolah.

Dalam ujian akhir semester 2 Kelas 2 SD/MI ini pada pelajaran Agama Islam terdapat soal pilihan ganda dan essay.

Sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan ujian sekolah.

Serta seluruh soal dapat meningkatkan kemampuan diri untuk melakukan ulangan akhir sekolah Agama Islam Kelas 2 SD/MI.

Berikut soal ulasan soal pilihan ganda dan essay beserta kunci jawaban Agama Islam Kelas 2 SD/MI

Soal Piliha Ganda

1. Arti lafal Q.S. al-‘Asr ayat 3 adalah …

a. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia

b. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

c. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan

Jawaban : B

2. “Mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat” merupakan tugas dari Nabi …

a. Harun a.s

b. Nuh a.s

c. Luth a.s

Jawaban : C

3. Al-quddus artinya ….

a. Allah Maha Perkasa

b. Allah Maha Agung

c. Allah Maha Raja

Jawaban : C

4. Al-Gaffar artinya ……

a. Maha Pencipta

b. Maha Pengampun

c. Maha Melihat

Jawaban : B

5. Q.S. al-‘Asr berjumlah …. Ayat

a. 6

b. 5

c. 3

Jawaban : C

6. Surah al-‘Asr turun di …

a. Mekkah

b. Madinah

c. Najran