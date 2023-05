50 Soal Ulangan/Ujian Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS/PAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak contoh-contoh soal ulangan dan ujian Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs tahun 2023 berikut.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan pada guru.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalan mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi soal Bahasa Inggris lainnya untuk mengasah kemampuanmu.

Semakin banyak latihan soal maka semakin banyak pengetahuanmu.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs:

Question number 1.

Go – the – does – on – to – mother–weekend? – your – market

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. The right pattern of the sentence is _________.

A. 3 – 8 – 6 – 5 – 2 – 7 – 4 – 9 – 1

B. 2 – 4 – 6 – 8 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9

C. 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8

D. 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8

Jawaban : D

