10 Contoh Undangan Ulang Tahun Berbagai Versi Acara, Lengkap dan Menarik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Membuat surat undangan dalam bentuk bahasa Inggris memang sangat menarik.

Kamu bisa membuat undangan Ulang Tahun dalam bahasa Inggris dan juga tersedia artinya agar memudahkan kamu untuk membuat referensi, ide dan juga contoh.

Sebagai bahan menarik, kamu bisa menyimak artikel berikut ini yang mengulas contoh undangan Ulang Tahun.

Perlu diketahui, bahwa suatu undangan bisa menyambung tali silaturahmi dan bertemu dengan teman di hari bahagia kita.

Momen Ulang Tahun merupakan salah satu momen bahagia di dalam hidup.

Cara membuat undangan ulang tahun kepada sahabat atau teman dekat berbeda-beda setiap orang.

Ada yang sederhana dengan mengirim pesan whatsapp (contoh undangan tidak resmi ulang tahun) hingga yang resmi, contoh: surat undangan Ulang Tahun.

Laki-laki biasa lebih menyukai kata kata undangan Ulang Tahun yang simple dan singkat, atau bahkan hanya melalui pesan singkat melalui whatsapp atau line.

Bahkan tidak jarang yang hanya mengirimkan satu pesan singkat di group chat, yang terpenting adalah teman-temannya tahu dan hadir.

Sedangkan pada perempuan, kata kata undangan ulang tahun yang digunakan terkesan lebih romantis, feminim, dan menggunakan emoticon atau gambar-gambar lucu dan feminim.

Berikut adalah contoh undangan ulang tahun dalam bahasa inggris dan terjemahannya yang bisa teman-teman jadikan referensi ketika ingin membuat undangan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Contoh 1

Pontianak, 7 February 2023

Hi, friends,

Soon Alisa’s 16th birthday, hhe. If friends are not available, please attend Alisa’s birthday at: