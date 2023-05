Jam Tayang Final Voli SEA Games 2023 Putra Hari Ini Kamboja vs Indonesia Menuju Hattrick Emas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal siaran langsung final perebutan medali emas SEA Games Kamboja 2023 Senin 8 Mei 2023.

Selangkah lagai Timnas putra Indonesia bakal mencetak hattrick medali emas SEA Games Cabor bola voli.

Di babak final, Rivan Cs kembali akan berhadapan dengan tuan rumah Kamboja di Olympic Indoor Stadium, Phnom Penh hari ini.

Rangkaian perebutan medali akan dibuka dengan perebutan medali perunggu antara Vietnam berhadapan dengan Thailand pada pukul 17.00 WIB.

Siaran langsung pertandingan final live MNC TV dan streaming di RCTI Plus.

Indonesia kmebali harus berhadaoan dengan Kamboja setelah sebelumnya kedua tim bentrok di babak fase grup.

Saat itu tim tuan rumah yang didukung penuh suporternya tak berkutik oleh kekuatan mental para pemain Indonesia.

Namun pada laga final kali ini tentunya sedikit berbeda karena tuan rumah akan lebih termotivasi untuk membalas kekalahan sekaligus mengukir sejarah meraih medali emas di rumah sendiri.

Bagi Indonesia kemenangan 3-0 di babak fase grup tidak selalu menjadi patokan.

Untuk itu Jeff Jiang Jie sangat penting untuk meminta para pemain untuk fokus dan tidak memberikan angin kepada Kamboja untuk berkembang.

Jadwal Final voli SEA Games 2023 hari ini

Senin 8 Mei 2023.

- Perebutan Ranking ke-7 - Myanmar vs Malaysia: 12.00 WIB

- Perebutan Ranking ke-5 - Singapura vs Filipina: 14.30 WIB

- Perebutan Perunggu - Vietnam vs Thailand: 17.00 WIB

- Final - Indonesia vs Kamboja: 19.30 WIB

