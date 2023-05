Agenda Voli Indonesia Terbaru Usai SEA Games 2023

TIRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal dan agenda voli Indonesia usai SEA Games 2023.

Jadwal padat menanti para pemain voli terbaik Indonesia usai SEA Games 2023.

Seperti diketahui ada beberap agend internasional usai SEA Games dan akan dimulai dengan kejuaraan Asia antara klub AVC Mens Club yang akan berlangsung 14-21 Mei di Bahrain.

Sederet pemain Timnas kembali akan tampil dan kali ini membel Bhayangkara Presisi di ajang internasional perdana mereka.

Beberapa pemain yang membela Timnas di SEA Games 2023 yakni Nizar Julfikar, Yuda Mardiansyah, Hernanda Zulfi, Hendra Kurniawan, Farhan Halim hingga Doni Haryono selanjutnya akan bergabung dalam pemusatan latihan bersama Jakarta Bhayangkara Presisi.

Selanjutnya ada pula AVC Challenge Cup For Men yang akan berlangsung di Taiwan hingga ajang

AVC Senior Men's Volleyball Team di Iran.

Sementara disektor putri ada AVC Challenge Cup putri di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Sebelumnya ajang ini diagendakan berlangsung di Gresik namun kemudina PBVSI mengganti lakasi di Yogyakarta.

Daftar Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi pada AVC 2023 dilansir dari PBVSI :

1. Nizar Julfikar (setter)

2. Rendi Tamamilang (outside hitter)

3. Yuda Mardiansyah Putra (middle blocker)

4. Henry Ade Novian (Libero)

5. Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

6. Alfin Daniel Pratama ( setter)

7. Arjuna Mahendra (outside hitter)

8. Frisca Abriantama ( opposite)

9. Hernanda Zulfi ( middle blocker)

10. Raden Ahmad Gumilar (midle blocker)

11. Hendra Kurniawan (midle blocker)

12. Farhan Halim (outside hitter)

13. Dimas Saputra (opposite)

14. Doni Haryono ( outside hitter)

15. Daudi Okello ( Opposite)

Pelatih Kepala: Ayip Rizal

# AVC Men's Club Volleyball Championship 2023 yang akan berlangsung di Bahrain pada 14-21 Mei 2023.

# 18-25 Juni AVC Challenge Cup For Women Team Gresik, Indonesia

# 8-15 July 2023 AVC Challenge Cup For Men Team on July, 8-15 2023 at Taipei, China

# 19-26 Agustus 2023 AVC Senior Men's Volleyball Team , Tehran, Iran

