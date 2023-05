Hasil Tinju Dunia: Puluhan Ribu Pasang Mata Jadi Saksi Junior Canelo Hancurkan Ronal Batista

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Junior Canelo, Julio Cesar Martinez memberikan kemenangan spektakuler dalam Tinju Dunia, Minggu 7 Mei 2023.

Pada duel yang disaksikan puluhan ribu pasang mata di Stadion Akron, Julico Cesar Martinez berhasil menghancurkan sang penantang Ronal Batista.

Julio Cesar Martinez berhasil menang TKO dironde ke-11.

Ronal Batista dibuat tak berdaya setelah menerima serangkaian pukulan.

Wasit yang memimpin laga pun akhirnya menghentikan pertarungan tak sampai 12 ronde yang dijadwalkan tuntas.

Adalah Celestino Ruiz melangkah di antara mereka untuk menghentikan aksi tepat satu menit memasuki ronde ke-11.

Baca juga: Kalah dari John Ryder, Canelo Sang Raja Tinju Dunia asal Meksiko Putuskan Pensiun

Selain kalah, Ronal Batista juga sempat mendapat pengurangan poin karena memukul Julio Cesar Martinez setelah bel berbunyi untuk mengakhiri ronde keempat.

Julio Cesar Martinez sendiri tampil dominan pada pertandingan ini.

Ia berhasil mendaratkan kombinasi pukulan.

Bahkan sebuah hook kiri oleh Martinez menjatuhkan Ronal Batista dari ring di akhir ronde ke 10.

Pada ronde ketujuh bahkan Ronal Batista jatuh ke kanvas dan membuat Julio Cesar Martinez mencetak KO.

Kemenangan meyakinkan ini membuat Julio Cesar Martinez yang pernah dilatih oleh Eddy Reynoso ini pun berhasil mempertahankan gelar kelas terbang WBC miliknya.

Baca juga: LIVE HASIL Tinju Dunia Canelo vs John Ryder Minggu 7 Mei 2023, Akses Gratis Duel Ronde Per Ronde

Tale of The Tape Julio Cesar Martinez vs Ronal Batista

Julio Cesar Martinez (20-2, 15 KO)

Alias: El Rey