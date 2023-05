Tes "Captcha" Otomatis di Chrome Bisa Dilewati, Google Siapkan Fitur Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengguna internet biasanya disuguhkan kode keamanan CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) dalam melakukan verifikasi ini.

Kode keamanan tersebut bisa berupa kombinasi huruf dan angka, melengkapi bagian puzzle, hingga memilih foto tertentu dari kumpulan foto yang disajikan.

Tujuan dilakukannya verifikasi melalui tes "I'm not a robot" guna membuktikan dirinya bukanlah bot/robot.

Proses verifikasi melalui kode CAPTCHA ini kerap menjengkelkan dan menggangu pengalaman pengguna ketika mengunjungi situs web.

Namun, hal itu dapat berubah di masa mendatang. Pasalnya, Google diketahui tengah menguji coba fitur baru bernama "Auto-verify".

Fitur Auto-verify tersebut memungkinkan pengguna tidak perlu lagi mengerjakan tes "I'm not a robot" atau verifikasi CAPTCHA ketika membuka situs yang pernah dikunjungi.

Keberadaan fitur ini pertama kali ditemukan oleh akun Twitter dengan handle @Leopeva64.

Fitur Auto-verify tersedia di browser Google Chrome Canary desktop, versi Chrome untuk pengembang (developer).

Bagi pengguna browser Chrome Canary, kalian bisa mencoba fitur Auto-verify dengan cara :

- Klik "Settings"

- Pilih "Privacy and security"

- Klik "Site settings"

- Pilih "Additional content settings"

- Aktifkan "Auto-verify"