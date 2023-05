Ratusan Pelajar SMA di Sambas Ngaku Senang Ikut Try Out Persiapan UTBK yang Digelar KMKS

Sedikitnya 500 pelajar SMA/SMK sederajat akan mengikuti try out KMKS dan penguatan motivasi di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu 3 Mei 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menggelar Try Out UTBK dan penguatan motivasi calon mahasiswa baru (Camaba) 2023 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu 3 Mei 2023.

Sebanyak 500 pelajar SMA/SMK sederajat dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas antusias mengikuti Try Out untuk persiapan UTBK yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan.

Satu diantara peserta Try Out, Darisa pelajar SMA Negeri 1 Teluk Keramat mengatakan hadir mengikuti Try Out untuk mendapat gambaran soal sebelum UTBK. Ia termotivasi untuk ikut Try Out sebagai latihan mengerjakan soal supaya lebih mudah mengerjakan UTBK.

"Termotivasi dan alasan untuk ikut supaya meraih gambaran seperti apa soal-soal UTBK nanti. Selain itu ini menjadi ajang latihan mengerjakan soal dan menambah pengetahuan," kata Darisa.

Darisa mengaku datang bersama beberapa siswa lainnya dari SMAN 1 Teluk Keramat untuk mengikuti Try Out. Ia berujar bahwa keikutsertaannya mengikuti Try Out tidak hanya untuk berlatih tetapi juga menambah semangat dan motivasi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi.

"Semoga semakin bertambah semangat dan motivasi bagaimana terus meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pentingnya pendidikan untuk perubahan di daerah dan membangun daerah Sambas ini semakin maju," katanya.

