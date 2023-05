500 Pelajar Ikuti Try Out UTBK KMKS di Kantor Bupati Sambas Hari Ini

Ratusan peserta Try Out UTBK KMKS bersiap mengikuti try out di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu 3 Mei 2023.

TDIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - 500 siswa mendaftar dan mengikuti Try Out UTBK yang digelar Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu 3 Mei 2023.

Ratusan peserta Try Out UTBK itu antusias untuk mengikuti ujian sebagai gambaran sebelum pelaksanaan tes UTBK pada 8-14 Mei 2023 untuk gelombang pertama. Serta gelombang kedua pada 22-28 mei 2023.

Ketua Umum KMKS Dimas Yosa Ananda menyampaikan kegiatan Try Out merupakan salah satu agenda tahunan KMKS. Tujuan diadakan kegiatan try out UTBK untuk memberi gambaran soal kepada pelajar SMA ketika mengikuti tes UTBK pada tahun 2023.

"Adapun pelaksanaan UTBK gelombang pertama dilakukan pada 8-14 Mei 2023. Sedangkan, UTBK gelombang kedua dilaksanakan pada 22 - 28 Mei 2023. Kemudian, pengumuman hasil SNBT akan dilakukan pada 20 Juni 2023. Sementara, siswa dapat mengunduh sertifikat UTBK pada 26 Juni - 31 Juli 2023," jelas Dimas.

Dimas mengungkapkan try out yang dilaksanakan KMKS diikuti 500 siswa yang telah mendaftar. Para siswa ini merupakan pelajar dari 19 kecamatan yang ada. Pihak KMKS sebelumnya telah gencar mensosialisasikan kegiatan try out supaya siswa lebih bersemangat dalam pendidikan.

Dia melanjutkan, kegiatan itu bukan sekedar mengerjakan soal dan memberikan gambaran soal saja, tetapi menyuntik motivasi serta penguatan mental kepada siswa.

"Ada yang beda, selain itu KMKS akan memberikan motivasi penguatan mental dan penguatan niat untuk melanjutkan siswa ke perguruan tinggi, akan menghadirkan salah satu motivator yang menang handal di bidangnya," ujarnya.

Sementara itu lebih lanjut, kata dia, pihaknya telah menyiapkan soal-soal yang dihimpun dari berbagai sumber. Ketika try out dimulai ada sekitar 160 butir soal yang akan dikerjakan oleh para peserta dengan durasi 160 menit.

"Soal soal ini kami himpun dari berbagai sumber, yang jelas soal soal nya ini sesuai dengan kisi-kisi UTBK dan kurikulum pendidikan, nanti mereka akan mengisi lembar jawaban secara manual," ucapnya.

