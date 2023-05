Malaysia Masters 2023: Dua Juara Bertahan asal Indonesia Langsung Hadapi Lawan Tak Mudah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua juara bertahan asal Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Chico Aura Dwi Wardoyo langsung hadapi lawan tak mudah di Malaysia Masters 2023.

Hal ini diketahui setelah BWF merilis hasil undian atau drawing Malaysia Masters 2023.

Malaysia Masters 2023 sendiri bergulir pada 23-28 Mei di Axiata Arena, Bukit Jalil.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dijadwalkan menghadapi Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Terakhir kali kedua Ganda Putra ini bentrok diajang All England Open 2023.

Pada turnamen BWF Super 1000 itu, Fajar/Rian harus menang dengan dramatis tiga set atau rubber game.

Kemenangan itu pun membuat Fajar/Rian unggul 2-1 secara head to head.

Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo berhadapan dengan juara Thailand Masters 2023, Lin Chun-Yi asal China Taipei.

Chico Aura Dwi Wardoyo dan Lin Chun-Yi sendiri telah dua kali berhadapan dan hasilnya sama kuat 1-1.

Disisi lain, Shesar Hiren Rhustavito langsung menghadapi Tunggal Putra nomor 1 dunia, Viktor Axelsen.

Berikut Hasil drawing Malaysia Masters 2023

Tunggal Putra

* Babak 32 besar

- Shesar Hiren Rhustavito vs Viktor Axelsen [1]

- Jonatan Christie [3] vs Q1

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lin Chun Yi

- Anthony Sinisuka Ginting [2] vs Wang Tzu Wei

* Kualifikasi

- Christian Adinata vs Sai Praneeth B.