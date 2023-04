Tinju Dunia Canelo vs John Ryder: Wasit Asal Kanada Jadi Pengadil, WBO 'Titip' Gerardo Martinez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Canelo vs John Ryder dijadwalkan pada 6 Mei 2023 di Jalisco, Meksiko.

Wasit Kanada Michael Griffin telah dipilih sebagai pengadil.

Michael Griffin dikenal sebagai wasit yang berpengalaman.

Sebelumnya ia juga bertanggung jawab atas pertarungan yang melibatkan orang-orang seperti Andy Ruiz, Naoya Inoue, Nonito Donaire, Deontay Wilder sehingga tentu terbiasa dengan acara besar seperti Canelo vs John Ryder.

Pertandingan kejuaraan kelas menengah super juga akan dipimpin oleh juri yang terdiri dari Joseph Pasquale dari New Jersey, Jeremy Hayes dari Ontario, Kanada, dan Gerardo Martinez dari San Juan, Puerto Rico.

Untuk wasit dan juri, ini adalah pertarungan pertama mereka yang melibatkan Canelo atau John Ryder.

Pertarungan kejuaraan 12 ronde yang dijadwalkan juga menandai pertama kalinya ketiga juri yang ditugaskan akan bekerja sama.

Joseph Pasquale ditunjuk oleh IBF, Jeremy Hayes oleh WBA dan Gerardo Martinez titipan dari WBO.

Sosok Joseph Pasquale telah menjabat sebagai juri dalam lima pertarungan di mana Michael Griffin menjadi wasit yang ditugaskan.

Ditugas terakhirnya ia tak berkeringat pasalnya dalam duel Deontay Wilder vs Robert Helenius berakhir dalam satu ronde.

Untuk informasi, pada Tinju Dunia 6 Mei 2023 tersebut Canelo mempertarukan semua sabuk miliknya dari John Ryder yang merupakan penantang wajib WBO.

Berlangsung di Stadion Akron jadi kali kedua bagi Canelo mempertaruhkan sabuk juaranya setelah sebelumnya Gennady Golovkin.

Kolase Tinju Dunia Canelo vs John Ryder (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Canelo vs John Ryder

Saul Alvarez (58-2-1, 39 KO)