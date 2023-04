Tinju Dunia Canelo vs John Ryder: Presiden WBC Siapkan Sabuk Juara Tak Biasa Untuk Pemenang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemenang Tinju Dunia Canelo vs John Ryder dipastikan mendapat sabuk yang istimewa dari WBC.

Hal ini menyusul Presiden WBC yang telah melaunching sabuk Puebla-Jalisco yang ikut dipertaruhkan pada 6 Mei 2023.

Sabuk juara itu pun tentu menambah keseruan duel yang berlangsung di Stadion Akron di Guadalajara, Jalisco, Meksiko.

Presiden WBC, Mauricio Sulaiman mengatakan jika sabuk WBC itu dibuat dan dirancang oleh tangan pengrajin Meksiko.

Sabuk juara tersebut memberi penghormatan kepada warisan mereka melalui warna-warna cerah dan representasi dari Puebla dan Jalisco.

Di sisi sabuk Puebla, penghargaan mereka untuk kekuatan dan ketahanan budaya Meksiko dengan China Poblana, serta kekuatan dan keindahan gunung berapi Popocatepetl.

Baca juga: Ranking Tinju Dunia setelah Duel Mengerikan Gervonta Davis vs Ryan Garcia! Canelo Alvarez Posisi 5

Sementara sisi sabuk Jalisco jelas perlu menyertakan tequila dan agave sebagai representasi terbesar bagi negara.

Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta adalah ini mewakili kerja keras dan perayaan, dengan budaya Charro juga dihormati, melambangkan kekuatan dan kecantikan.

Sabuk Puebla-Jalisco dikembangkan oleh Imperio de Metal dan Talavera de la Reyna, dengan yang terakhir menjelaskan bahwa mengerjakan karya ini adalah suatu kehormatan sejati yang akan diketahui di seluruh dunia dan itu akan membuat Meksiko menjadi sorotan.

Seperti diketahui, Canelo mempertahankan label Undisputed atau Juara Tak Terbantahkan miliknya ketika menghadapi John Ryder.

Bertarung di Meksiko pun akan jadi yang kali kedua setelah 12 tahun terakhir kali Canelo berduel ditanah kelahirannya.

Pada saat itu, Canelo berhasil mengalahkan Kermit Cintron di Plaza de Toros Mexico di Mexico City.

Baca juga: Diremehkan, Petarung Asia Sukses Gemparkan Tinju Dunia di Bulan April 2023

Canelo vs John Ryder flayer. (Net)

Tale of The Tape Canelo vs John Ryder

Saul Alvarez (58-2-1, 39 KO)