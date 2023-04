Soal Bahasa Inggris Ujian Sekolah Kelas 6 SD/MI Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban USBN Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ujian sekolah Kelas 6 SD pelajaran Bahasa Inggris tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Cermati setiap pertanyaan Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini.

Setelah itu sandingkan dengan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak adik-adik benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk menambah wawasan.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD:

1. Ardi and Lia is crossing the road on ....

A. zebra C. Zebra cross

B. river D. Lift

Jawab : c

2. The opposite of tall is ....

A. small C. tall

B. high D. short

Jawab : d

3. Unyil and Ucrit are playing . . . in the yard.

A. kite C. playstation

B. chess D. computer

Jawab : a