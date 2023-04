Soal dan Kunci Jawaban Bimtek Seri Semangat Guru 2 Kurikulum Merdeka, Tes Akhir Dalam Bimtek Guru

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Dalam penerapan Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristrek) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) seri semangat guru 2.

Dalam pelaksanaan bimtek ini guru akan menjawab sejumlah soal yang berisi tentang materi semangat guru dan motivasi.

Pelaksanannya melalui portal Guru Belajar dan Berbagi telah mulai melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Seri Semangat Guru 2.

Seri ini fokus pada pengembangan motivasi dan merdeka belajar.

Tujuan dari pelaksanaan Bimtek Seri semangat Guru 2 agar guru bisa lebih memahami seri belajar ini.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban dipelajari sebelum mengikuti bimtek.

Soal Bimtek Seri Semangat Guru 2

1. Tujuan utama pernyataan "Saya jadi terpikir..." adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam...

A. Observasi

B. Insight

C. Emosi

D. Ingatan

Jawaban : B

2. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis

A. Setiap orang terampil berpikir kritis

B. Setiap orang mampu berpikir kritis

C. Ada orang yang tidak bisa berpikir kritis

D. Setiap jawaban benar

Jawaban : B

3. Dalam bentuk apa saja Guru bisa mempraktikkan "Saya Sadar, Saya Berpikir"?

A. Sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar

B. Sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid

C. Menjadikan penilaian tugas murid (misalnya di presentasi)

D. Semua jawaban benar

Jawaban : D

4. Mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktikkan?

A. Topik pelajaran

B. Lirik lagu pop

C. Alur cerita film fiksi sains

D. Semua jawaban benar

Jawaban : C

5. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktik "Saya Sadar, Saya Berpikir'?

A. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan/klaim terlalu cepat

B. Selalu siap berpikir divergen, sebelum mengambil keputusan

C. Jika terlalu banyak yang luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapat

D. Semua benar

Jawaban : D

6. Ada 2 kategori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami motivasi, yaitu…

A. Masukan dan keluaran

B. Kekuatan dan kelemahan

C. Konten dan proses

D. Sebab dan akibat

Jawaban : C

7. Teori Goal Setting menggambarkan proses rantai motivasi yang dimulai dari…

A. Hasil kinerja

B. Emosi/keinginan

C. Nilai (value) pribadi

D. Tindakan

Jawaban : B

8. Menurut teori Hierarki Kebutuhan Maslow, manusia termotivasi perilakunya untuk memenuhi lima kebutuhan dasar, kecuali…

A. Kebutuhan fisiologis

B. Kebutuhan rasa aman

C. Kebutuhan relasional

D. Kebutuhan pengalaman

Jawaban : D

9. Berikut adalah definisi motivasi yang dibicarakan dalam pelajaran ini, kecuali…

A. Dorongan dalam mengerjakan serangkaian aktivitas

B. Dorongan untuk mencapai suatu tujuan

C. Energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan strategi

D. Energi semangat sesaat

Jawaban : D

10. Apa yang dimaksud dengan menetapkan tujuan yang menantang?

A. Tujuan yang sulit dicapai bersama

B. Tujuan yang mudah dicapai

C. Tujuan yang menimbulkan dorongan semangat dalam diri sendiri

D. Tujuan yang butuh waktu lama untuk dicapai

Jawaban : C

11. Apa itu berpikir kritis?

A. Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain

B. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat

C. Memutuskan apakah menerima, menolah atau menunda suatu pertanyaan

D. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah}Jawaban : C

12. Apa produk berpikir kritis?

A. Konsep

B. Gagasan baru

C. Penilaian dan keyakinan

C. Solusi

Jawaban : C

13. Apa peran berpikir kritis dalam praktik elearning?

A. Berpikir kritis adalah persyaratan student-centered learning

B. Student-centered learning adalah pernyaratan elearning yang efektif

C. A dan B benar

D. A dan B salah

Jawaban : C

14. Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktik "Saya Sadar, Saya Berpikir" (SSSP)?

A. SSSP adalah praktik berpikir kritis

B. SSSP adalah pemasan untuk setiap berpikir kritis

C. SSSP tidak ada hubungannya dengan berpikir kritis

D. Semua jawaban benar

Jawaban : B

15. Tujuan utama pernyataan "Saya menjadi sadar..." adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam...

A. Observasi

B. Insight

C. Emosi

D. Ingatan

Jawaban : A

16. Apa pertanyaan kunci yang pertama-tama dijawab dari motivasi?

A. Mengapa

B. Kapan

C. Siapa

D. Bagaimana

Jawaban : A

17. Merujuk teori Hierarki Kebutuhan Maslow, ketika murid merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat di kelas, apa kebutuhan yang belum terpenuhi?

A. Kebutuhan fisiologis

B. Kebutuhan rasa aman

C. Kebutuhan relasional

D. Kebutuhan aktualisasi diri

Jawaban : D

18. Apa istilah yang digunakan untuk menyebutkan asesmen yang bertujuan mengenali kebutuhan kelas dan karakteristik individu murid yang unik?

A. Asesmen diagnostik

B. Asesmen formatif

C. Asesmen sumatif

D. Asesmen non-kognitif

Jawaban : A

19. Berikut adalah elemen merdeka belajar yang dibicarakan dalam pelajaran ini, kecuali…

A. Komitmen pada tujuan

B. Mandiri pada cara

C. Refleksi berkala

D. Bebas sebagai prasyarat

Jawaban : D

20. Merujuk teori Hierarki Kebutuhan Maslow, ketika guru belajar untuk mengembangkan kapasitas diri, apa kebutuhan yang sedang dalam proses dipenuhi?

A. Kebutuhan fisiologis

B. Kebutuhan rasa aman

C. Kebutuhan relasional

D. Kebutuhan aktualisasi diri

Jawaban : D

