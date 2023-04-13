Ramadhan Kareem

Doa setelah Tarawih sebelum Witir 10 Hari Terakhir Ramadhan, Inilah Teks Doa Kamilin Arab dan Latin

Adapun bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir dikerjakan ini disebut dengan Doa Kamilin. Berikut bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir ditunaikan

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Doa setelah Tarawih sebelum Witir 10 Hari Terakhir Ramadhan, Inilah Teks Doa Kamilin Arab dan Latin
STR / AFP
Inilah teks Lengkap untuk Doa Kamilin , yang mana menjadi bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir dikerjakan. Selengkapnya di artikel ini, Kamis 13 April 2023 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir .

Yang biasa dibaca dalam pelaksanaan Tarawih Berjamaah .

Pada setiap malam Hari Bulan Puasa Ramadhan .

Termasuk tentunya di Bulan Ramadhan 1444 H tahun ini .

Alias Bulan Puasa 2023 , yang kini sudah memasuki 10 Hari Terakhir

 

Adapun bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir dikerjakan ini disebut dengan Doa Kamilin .

Berikut bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir ditunaikan.

Atau yang populer juga disebtu Doa Kamilin itu, dalam ulasan Ramadhan Kareem Tribun Pontianak Kamis 13 April 2023

# Teks Doa Kamilin Arab Latin dan Artinya

Inilah bacaan Doa setelah Tarawih sebelum Witir .

Atau Doa Kamilin tersebut.

Yang bisa Anda amalkan ketika menunaikan Sholat Sunnah utama di 10 Hari terakhir Bulan Puasa Ramadhan 2023 ini :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيْمَانِ كَامِلِيْنَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّيْنَ، وَلِلصَّلَاةِ حَافِظِيْنَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِيْنَ، وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِيْنَ، وَلِعَفْوِكَ رَاجِيْنَ، وَبِالْهُدَى مُتَمَسِّكِيْنَ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضِيْنَ، وَفِي الدُّنْيَا زَاهِدِيْنَ، وَفِي الْاٰخِرَةِ رَاغِبِيْنَ، وَبِالْقَضَاءِ رَاضِيْنَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَاكِرِيْنَ، وَعَلَى الْبَلَاءِ صَابِرِيْنَ، وَتَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَائِرِيْنَ، وَعَلَى الْحَوْضِ وَارِدِيْن، وَإِلَى الْجَنَّةِ دَاخِلِيْنَ، وَمِنَ النَّارِ نَاجِيْنَ، وَعَلَى سَرِيْرِ الْكَرَامَةِ قَاعِدِيْنَ، وَبِحُوْرٍعِيْنٍ مُتَزَوِّجِيْنَ، وَمِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ وَدِيْبَاجٍ مُتَلَبِّسِيْنَ، وَمِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ آكِلِيْنَ، وَمِنْ لَبَنٍ وَعَسَلٍ مُصَفًّى شَارِبِيْنَ، بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيْقًا، ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِي هٰذِهِ لَيْلَةِ الشَّهْرِ الشَّرِيْفَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ السُّعَدَاءِ الْمَقْبُوْلِيْنَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ اْلأَشْقِيَاءِ الْمَرْدُوْدِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

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