Badminton Asia Championships 2023: Fajar/Rian, Leo/Marthin Hingga Jojo Punya Misi Berat

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di All England Open 2023. Fajar/Rian dapat lawan berat di Badminton Asia Championships 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah wakil Indonesia punya misi berat di Badminton Asia Championships 2023.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto misalnya yang harus bentrok lebih awal dengan Ganda Putra China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Fajar/Rian sejatinya mendominasi pertemuan dengan wakil Tiongkok tersebut.

Total Fajar/Rian menang 3 kali dan baru kali sekali tumbang.

Kekalahan Fajar/Rian terakhir kali atas He Ji Ting/Zhou Hao Dong terjadi di German Open 2022 melalui rubber game.

Sehingga tentu Fajar/Rian mesti waspada dengan kejutan He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Langkah terjal juga dialami Jonatan Christie yang harus menghadapi Shi Yu Qi.

Jojo dan Shi Yu Wi sendiri telah bentrok sebanyak 10 kali yang dimana 6 diantaranya didominasi oleh Tunggal Putra Indonesia.

Serupa juga untuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang mesti berhadapan dengan Ganda Putra nomor 1 Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Seperti diketahui, turnamen yang bergulir di Dubai ini diagendakan mulai pada 25-30 April 2023.

Berikut Hasil drawing 32 besar dan Kualifikasi Badminton Asia Championships 2023

Tunggal Putra

1. Jonatan Christie [1] vs Shi Yu Qi

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Dmitry Panarin

3. Anthony Shinisuka Ginting [2] vs Wang Tzu Wei

Tunggal Putri