Head to Head Jonatan Christie vs Shi Yu Qi Jelang Badminton Asia Championship 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut head to head Jonatan Christie kontra Shi Yu Qi jelang Kejuaraan Asia 2023 yang akan berlangsung di Dubai Uni Emirate Arab (UEA).

Hasil undin mempertemukan tunggal putra unggulan Jonatan Christie berhadapan dengan pemain andalan China Shi Yu Qi di babak pertama.

Ini akan menjadi pertemuan ke-11 kedua pemain di berbagai ajang.

Rekor pertemuan keduanya sementara ini dipegang oleh Jonatan Christie dengan enam kali kemenangan berbandaing 4 kemenangan oleh Shi Yu Qi.

Terakhir mereka jumpa di ajang Indonesia Masters 2023 di mana Jojo menang dalam pertarungan tiga set masing-masing dengan skor 21-13, 15-21 dan 21-19.

Baca juga: Jadwal Badminton Asia Championships 2023 Lengkap Hasil Undian Wakil Indonesia

Asa juara Indonesia di Kejuaraan Asia memang akan ditanggung Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang secara berurutan menjadi unggulan 1 dan 2.

Situasi ini memungkinkan Jonatan dan Anthony untuk menciptakan All Indonesia Finals karena berada di ujung pul yang berbeda.

Hanya saja, teori bahwa pemain unggulan mendapatkan hak istimewa untuk terhindar dari lawan sulit tidak berlaku pada Kejuaraan Asia 2023.

Jonatan sudah ditantang mantan pemain peringkat dua dunia yaitu Shi Yu Qi (China).

Dalam pemeringkatan kontestan Kejuaraan Asia 2023, Shi ada di urutan ke-11.

Menarik tentunya menantikan hasil pertemuan kedua pemain nanti.

Baca juga: Sah! Ganda Campuran Nomor 1 Indonesia Bukan Lagi Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari



Hasil drawing BAC 2023

Kualifikasi

- WS - Grup B: Komang Ayu Cahya Dewi, Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maladewa), Kamila Smagulova (Kazakhstan)

Babak 32 besar

MS: Jonatan Christie vs Shi Yu Qi (China)

MS: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Dmitriy Panarin (Kazakhstan)

MS: Anthony Sinisuka Ginting vs Wang Tzu Wei (Taiwan)

WS: Putri Kusuma Wardani vs Sung Shuo Yun (Taiwan)

WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan)

MD: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (1) vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

MD: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs pemenang kualifikasi Grup D

MD: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (3) vs pemenang kualifikasi Grup B

MD: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/2)

Baca juga: Lengkap Daftar Pemain Badminton Indonesia di SEA Games 2023 Tanpa Gregoria Mariska Tunjung

WD: Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Ashwini Bhat K/Shikha Gautam (India)

WD: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)

WD: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India)

WD: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (5) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)

XD: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs pemenang kualifikasi Grup A

XD: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

XD: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China/6)

XD: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Ko Chi/Lee Chih Chen (Taiwan)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News