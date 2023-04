Soal Ujian Sekolah Penjaskes Kelas 6 2023 dan Kunci Jawaban Lengkap Pilihan Ganda PJOK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal Penjaskes Kelas 6 sebagai pembahasan untuk menghadapi ujian sekolah tahun ini.



Dalam pembahasannya, siswa diminta untuk mengerjakan soal Penjakses ini dalam bentuk pilihan ganda untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjawab soal.

Sehingga bisa menjadi materi untuk mengevaluasi diri terhadap penguasaan materi pelajaran PJOK Kelas 6.

Soal pilihan ganda memiliki kunci jawaban yang dapat menjadi gambaran untuk mengerjakan soal ujian sekolah.

Berikut soal pilihan untuk panduan dalam ujian sekolah PJOK Kelas 6

Soal Pilihan Ganda

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar !

1. “Hitungan 1 – 2 : Melangkah ke depan, kedua telapak tangan di depan bahu menghadap ke dalam, silangkan pada pergelangan tangan di depan dada, kembali ke depan bahu dan lurus ke bawah disamping paha.”

Gerakan di atas merupakan bagian dari gerakan …..

a. Pemanasan

b. Peralihan

c. Pendinginan

d. Inti

Jawaban : B

2. Setiap melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan….

a. Peralihan

b. Akhiran

c. Inti

d. Awalan

Jawaban : A

3. “Meletakkan bola kaki ke samping dan rapat kembali, menarik kepalan kedua tangan dan depan dada ke samping” Merupakan gerakan inti tahap pertama hitungan….

a. Hitungan 2,4,6,8

b. Hitungan 1,2,3,4

c. Hitungan 1,3,5,7

d. Hitungan 1,4,6,8

Jawaban : C

4. “Jalan ditempat tumpukkan lengan bawah menyiku di depan dada, dilanjutkan rentangan tangan ke samping, kembali lurus ke bawah”

Merupakan gerakan peralihan 2 x 8 inti kelima hitungan ke….

a. 1 - 2

b. 5 - 6

c. 3 - 4

d. 7 - 8

Jawaban : D

5. Gambar di bawah ini …..

a. Sikap pull up

b. Sikap kapal terbang

c. Sikap back up

d. Sikap kupu-kupu

Jawaban : B

6. Latihan ke depan dan guling ke belakang dapat melatih otot….

a. Otot perut

b. Otot lengan tangan

c. Otot leher

d. Otot bahu

Jawaban : C

