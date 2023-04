Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat latihan soal essay bahasa Inggris kelas 6 SD.

Soal merupakan materi mata pelajaran bahasa Inggris.

Terdapat 10 soal dan kunci jawaban soal essay bahasa Inggris kelas 6 SD.

Lakukan latihan soal dengan rangkuman yang telah disediakan.

Persiapkan diri untuk mengikuti ulangan sekolah.

Berikut soal ujian bahasa Inggris kelas 6 SD.

• Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban

1. I (send, sent, sended) a gift last month.

2. She (climb, climbed, climbs) a tree.

3. Nana (read, reads, have read) a magazine.

4. Tia (put, putted, have putted) a key here yesterday.

5. Me and my sister are (do, does, doing) the house chores now.

Read the text carefully! This text is for number 6-10.

Tiara and Andi are sibling. Tiara is the older sister of Andi.

Tiara is 11 years old and Andi is 7 years old.