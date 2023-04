Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ujian bahasa Inggris kelas 6 SD.

Soal berisi pula kunci jawaban materi bahasa Inggris.

Terdapat 10 soal pilihan ganda yang telah dirangkum.

Soal disiapkan untuk siswa belajar.

Disarankan siswa belajar bersama orang tua atau wali.

Berikut soal ujian bahasa Inggris kelas 6 SD.

1. At one o'clock, people usually have ....

A. lunch

B. dinner

C. breakfast

D. suffer

2. On school-day I have breakfast ....

A. at seven o'clock

B. at half past six

C. before half past six

D. at five

3. Natasha got first rank in her class, she is very...

A. short

B. smart

C. bad

D. slim

4. Mr.Darman is a mechanic. He works at ....

A. school

B. hospital

C. gallery

D. garage

5. Mr.Karim makes chairs, tables, cupboards, and many other wooden things. He is a ....

A. driver

B. farmer

C. carpenter

D. Mechanic

6. Mr.Hardi cures sick people in the hospital. He is a ....

A. farmer

B. doctor

C. teacher

D. driver

7. I read... this morning.

A. video

B. a magazine

C. radio

D. a podcat

8. I save my money in the ...

A. school

B. bank

C. hospital

D. bus station