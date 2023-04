Soal Bahasa Inggris Kelas 10 dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah / UAS Semester Genap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal untuk menghadapi ujian sekolah Bahasa Inggri Kelas 10 SMA/SMK/MA.

Pada soal tersebut, terdapat pembahasan yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi sejumlah ujian sekolah untuk kelas 10.

Siswa bisa mengevaluasi diri dengan mengerjakan soal secara cermat, jika menemukan kesulitan bisa menanyakan langsung kepada guru.

Setiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang bisa menjadi panduan dan referensi dalam belajar.

Seluruh soal merupakan pembelajaran untuk menghadapi ujian sekolah yang dapat dipelajari secara seksama.

Pilih jawaban yang paling benar a, b, c, d dan e

1. Dila: Tessa, I’d like to introduce you to my friend, Agy. Tessa: ..................

A. Hi. See you tomorrow

B. GooD. How are you

C. Hi. See you later.

D. No, I’m not Tessa

E. I’m TessA. How do you do?

2. Sassy: I lost my wallet at the airport yesterday. Hendri: ................

A. Cool.

B. Wow, fantastic

C. I’m sorry to hear that.

D. Pardon me

E. Ok. Thanks

3. Are you happy today?

A. thank you

B. good morning

C. I am happy today

D. ok, come back

E. How do you do?

Hello, Alia! Let me introduce myself. My name is Elizabeth MartawijayA. My friends call me Elis. Originally I am from Nganjuk, a small town in East JavA. But since I am studying at the university, I live with my aunt and uncle in Semarang. My address is 43 Seroja Dalam srteet. My phone number is 081399456789.