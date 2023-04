Jawara Tinju Dunia WBA Divisi Canelo Beri Tantangan Untuk David Benavidez Si Monster Mexico

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jawara Tinju Dunia WBA divisi Canelo yakni David Morrell terbuka untuk menghadapi Monster Mexico David Benavidez.

Hal tersebut diutarakan David Morrell usai diumumkan jadi satu diantara duel sebelum laga utama Gervonta Davis vs Ryan Garcia.

Dipertarungan itu, David Morrell akan terlebih dahulu menghadapi Sena Agbeko.

“Pada 22 April saya akan mengalahkan lawan saya dengan cara yang sensasional. Dan setelah pertarungan ini saya menginginkan 'Monster Mexico' David Benavidez, tetapi pertama-tama saya harus melewati lawan yang tangguh dan sangat mumpuni SenaAgbeko,” katanya.

David Morrell pun berencana menggandekan duelnya menghadapi David Benavidez pada akhir tahun 2023.

“Saya berniat untuk mengurus bisnis saya pada 22 April dan kemudian berharap untuk menghadapi David Benavidez dalam pertarungan yang ingin disaksikan oleh para penggemar.” ujar petinju asal Kuba ini.

David Benavidez sendiri baru saja mengalahkan Caleb Plant sekaligus mengamankan sabuk WBC Interim.

Saudara Jose Benavidez itu pun jadi satu diantara petarung yang tak terkalahkan pada divisi tersebut sama seperti David Morrell.

Namun David Morrel lebih istimewa daripada David Benavidez.

Pria yang dikenal sebagai pemukul Brutal itu telah memegang sabuk WBA padahal rekor profesionalnnya 8 kemenangnan dan 7 KO.

Sena Agbeko lawan David Morrell pada 22 April 2023 kini tengah diperfoma yang baik.

Ia sedang dalam rangkaian kemenangan yang bagus, setelah mengangkat tangannya dalam empat pertandingan terakhirnya dan 12 dari 13 pertandingan terakhirnya.

Teranyar Sean Agbeko mengambil keputusan dengan suara bulat atas Isaiah Steen yang sebelumnya tidak terkalahkan Oktober lalu pada ShoBox.

Kolase Tinju Dunia David Benavidez (kiri) dan David Morrell (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape David Benavidez vs David Morrell