Soal USP PKWU Kelas 12 2023 dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Lengkap USBN Try Out - UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah untuk USP PKWU Kelas 12 SMA Semester 2 sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi ujian.

Pembahasan soal ini disertai dengan kunci jawaban yang akan mempermudah siswa dalam belajar serta mendapatkan gambaran tentang soal yang akan dihadapi pada ujia sekolah.

Terutama terhadap pelaksaan ujian yang sedang dilaksanakan saat ini seperti USP, soal-soal ini juga dapat melatih kemampuan siswa dalam mengerjakan.

Sehingga nantinya sudah terbiasa, mengerjakan soal baik itu Try Out, US, USBN hingga UAS.

Selengkap ikuti soal dan kunci jawaban sebagai panduan dalam belajar menghadapi ujian sekolah Tahun 2023 Sesmester 2 untuk PKWU Kelas 12 SMA.

Soal pilihan ganda

Baca juga: Jawaban Soal UAS dan Ujian Sekolah PKWU / PKK Kelas 12 Semester 2, Latihan Mengerjakan Soal Pilihan

1. Dalam bisnis peternakan unggas, dikenal dengan istilah full feed ( pakan tersedia penuh) pernyataan yang benar dari fakta bisnis peternakan unggas adalah …..

A. ayam cepat besar, pendapatan maksimal

B. ayam cepat besar, pakan cepat habis

C. penyerapan pakan tetap 15 persen, peternak untung besar

D. penyerapan pakan tetap 15 % , pakan cepat habis

E. penyerapan pakan tetap 15 % , pakan cepat habis, pendapatan tidak maksimal

Jawaban : e

2. Ketika saya mempresentasikan sebuah produk pada acara promosi produk baru, para audience menyimak dengan baik. Respon yang ditunjukkan adalah pada tahap …..