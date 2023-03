Jawaban Soal UAS dan Ujian Sekolah PKWU / PKK Kelas 12 Semester 2, Latihan Mengerjakan Soal Pilihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi berbagai ujian sekolah Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan ( PKWU ) atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) Kelas 12 Semester 2 bisa melalui soal ujian sekolah.

Terdiri dari sejumlah soal pilihan ganda yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal dalam ujian sekolah.

Melalui soal latihan siswa akan mendapatkan gambara tentang soal-soal PKWU / PKK yang akan dihadapi nantinya.

Makanya dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan soal latihan sebagai persiapan dalam menghadapi UAS atau PTS saat ini.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai panduan dan referensi dalam menghadapi ujian sekolah di Semester 2.

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam penentuan keamanan produk tidak hanya berdasarkan kepentingan konsumen melainkan terdapat juga pemerintah dalam proses pengujian produk yaitu dengan...

a. Menetapkan peraturan perundang-undangan

b. Menetapkan standar produk sebelum proses produksi

c. Melibatkan penguji luar negeri dalam meningkatkan mutu produk dalam negeri

d. Ikut mengevaluasi perencanaan produksi sehingga sesuai standar

e. Menerapkan standarisasi yang bersifat fakultatif

2. Pada proses pengujian produk yang dilakukan oleh beberapa orang yang pada akhirnya mereka juga yang menggunakan produk tersebut dikenal dengan...

a. Uji kegunaan nyata

b. Uji pasar

c. Uji lingkungan nyata

d. Uji konsumen

e. Uji perbandingan

3. Terdapat beberapa persyaratan pengujian produk dengan menggunakan pendekatan sistem. Hal-hal berikut ini yang perlu diperhatikan kecuali...

a. Kuesioner yang diajukan harus sama

b. Rencana sampel produk secara tidak sama

c. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama

d. Produk yang disiapkan harus sama

e. Sampling yang sama

4. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk akurat dapat diterapkan, yaitu kecuali...

a. Pendekatan sistem

b. Data normatif

c. Perusahaan peneliti yang sama

d. Uji pengendalian mutu

e. Tindakan konservatif

5. Dasar pembentukan Badan Standarisasi Nasional / BSN adalah...

a. PP No. 102 tahun 2000

b. Kepres no 13 tahun 1997

c. Kepres no 102 tahun 2000

d. Kepres no 166 tahun 1997

e. Kepres no 103 tahun 2000