Soal Ujian Sekolah IPS Kelas 9 SMP/MTs Lengkap Kunci Jawaban Contoh Try Out, USBN - UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal dan kunci jawaban IPS Kelas 9 dalam bentuk soal pilihan ganda hingga essay yang dapat dijadikan panduan dalam menghadapi ujian sekolah.

Seluruh soal diambil dari sumber mata pelajaran yang sedang dipelajari sehingga memudahkan siswa untuk belajar.

Terutama dalam menyiapkan diri menghadapi ujian sekolah di tahun 2023 terutama di akhir tahun pelajaran pada Semester 2.

Hadirnya soal latihan ini untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang sudah diterimanya untuk menghadapi ujian sekolah.

Serta menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan nilai terbaik dalam ujian sekolah mulai dari USP, Try Out, US, USBN hingga UAS semua lengkap tersedia dalam artikel.

Melalui pembahasan soal dan kunci jawaban IPS Kelas 9 SMP/MTs.

Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

1. Jumlah penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun sebesar 25 persen, antara 15-65 tahun sebesar 67 % , dan di atas 65 tahun sebesar 8 % . Dari komposisi penduduk Asia yang tergolong usia produktif sebesar ……….

A. 67 %

B. 33 %

C. 25 %

D. 8 %

Jawaban : A

2. Jumlah penduduk Amerika berusia di bawah 15 tahun sebesar 24 % , antara 15-65 tahun sebesar 66 % , dan di atas 65 tahun sebesar 10 % . Dari komposisi penduduk Amerika yang tergolong usia tidak produktif sebesar ……….