Soal Ujian IPA Kelas 12 SMK / SMA dan Contoh Ujian Sekolah, Try Out, USBN - UAS Plus Kunci Jawaban

TRIBNPONTIANAK.CO.ID - Menjelang sejumlah ujian sekolah yang aka dihadapi para peserta didik di Kelas 12, soal dan kunci jawaban sebagai latihan sangat mendukung untuk persiapan diri.

Untuk pembelajaran melalui soal latihan, pada pelajaran IPA Kelas 12 SMK/SMA terdapat soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Hal ini sebagai panduan dan contoh dalam mengerjakan setiap soal yang akan dihadapi pada ujian sekolah nanti.

Baik itu pada ujian sekolah Try Out, US, USBN hingga UAS, dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan serta evaluasi diri dalam meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban IPA Kelas 12 SMK / SMA

Soal Pilihan Ganda

1. Gejala keracunan seperti mual, pusing dan pingsan. Jika tidak dicentang, itu dapat menyebabkan kerusakan otak dan kematian akibat gas.

A. CO

B. O2

C. NO2

D. SO2

E. CFC

Jawaban : A

2. Penyakit yang sering disebabkan oleh banjir adalah ...

A. Hipertensi

B. saja diabetes

C. Diare

D. anemia

E. ARI

Jawaban : C

3. Kertas yang tidak lagi digunakan dapat didaur ulang. Prinsip pengelolaan limbah ini berarti...

A. daur ulang

B. perbaikan

C. ganti

D. Mengurangi

E. Penggunaan Kembali

Jawaban : A

4. Makhluk hidup yang dapat membantu pengomposan adalah ...

A. Lumut

B. ganggang

C. siput

D. cacing tanah

E. Caterpillar

Jawaban : D