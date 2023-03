Berprestasi di Segmen Sport dan Moped, Motor Yamaha Lengkapi Keunggulan Sebagai yang Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Yamaha kembali mendapatkan pengakuan sebagai penghasil motor sport dan motor bebek terbaik, yang diperoleh dari penghargaan prestisius Otomotif Award 2023.

Line up motor-motor Yamaha itu dianugerahi predikat terunggul di kategori masing-masing, bahkan terus mempertahankan label tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Empat award yang diberikan kepada motor sport dan motor bebek Yamaha adalah sebagai berikut :

Best Sport Fairing 150 cc : All New R15M Connected-ABS

Best Sport Retro 150 – 175 cc : XSR 155

Best Low Dual Purpose : WR 155 R

Best Cub 150 cc : MX King 150

Adapun penghargaan ini diperoleh setelah dilakukan penilaian oleh juri yang mencakup poin desain, fitur-teknologi, performa, handling, posisi berkendara, konsumsi bahan bakar, harga, serta unsur nilai kebaruan.

Hasilnya, empat award diraih lagi tahun ini oleh motor-motor Yamaha yang merupakan primadona bagi konsumen Indonesia.

Kehadiran All New R15M Connected-ABS, XSR 155 dan WR 155 R telah menggairahkan pasar motor sport Tanah Air dan memiliki banyak penggemar, serta kian mendukung lifestyle konsumen.

All New R15M Connected-ABS mampu memenuhi keinginan konsumen yang suka tampil menonjol di jalanan dengan motor berkarakter racy yang kental dan berpenampilan big bike look, serta ketika menuntaskan hobi menggeber motor itu di lintasan sirkuit.

Lalu XSR 155 sukses menjawab kebutuhan mereka yang mencari partner berkendara untuk tampil stylish dengan motor berdesain sport heritage dan memiliki fitur modern, juga lekat dengan budaya custom sehingga mudah diubah sesuai selera.

Berbeda dengan WR 155 R yang digemari pecinta aktivitas off road dan petualangan menaklukan beragam medan di alam menantang.

Ketersediaan berbagai pilihan motor sport Yamaha dengan keunggulan masing-masing itu kian lengkap ditambah dengan prestasi bergengsi dari Otomotif Award.

Dalam empat tahun terakhir XSR 155 menyandang titel terbaik di kelasnya pada ajang Otomotif Award, sedangkan WR 155 R dan All New R15M Connected-ABS masing-masing dalam tiga dan dua tahun terakhir.

Lalu pencapaian MX King 150 tak tergoyahkan lima kali berturut-turut dinobatkan sebagai Best Cub 150.

”Kami selalu berupaya menghadirkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen penyuka motor sport dan motor bebek di Indonesia. Keunggulan dari segi desain, fitur dan teknologi serta performa, juga mendongkrak gaya hidup konsumen, menjadikan line up model di kategori itu sebagai favorit masyarakat Indonesia. All New R15M Connected-ABS, XSR 155 dan WR 155 R hadir sesuai selera konsumen, yang digunakan untuk beragam aktivitas yang mereka jalani. Begitu pula dengan MX King 150 yang selalu memiliki penggemar, sehingga selalu diburu konsumen. Semakin lengkap dengan penghargaan Otomotif Award yang diraih, menambah pembuktian keunggulan empat motor produksi Yamaha, yang terus memacu kami untuk tak hentinya berinovasi ke depannya,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing Public Relations PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

All New R15 Connected Series Hadir dengan Dua Varian