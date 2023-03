Dinas PPKP Landak Pastikan Harga dan Stok 11 Bahan Pokok Aman Selama Ramadan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Sahbirin, paparkan analisis fluktuasi harga komoditi pangan di Kabupaten Landak periode Januari- Maret 2023 jelang Idul Fitri. Pastikan stok 11 bahan pokok aman, Rabu 29 Maret 2023.

Sahbirin menjelaskan, ada 11 komoditi yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, di antaranya, beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.

Di mana berdasarkan hasil survei harga dan ketersediaan barang yang dilakukan oleh pihaknya, dipastikan stok 11 bahan pokok itu aman hingga Hari Raya Idul Fitri pada bulan April 2023. Kenaikan harga pun dipastikan tidak signifikan, bahkan ada yang mengalami penurunan harga.

Bagi komoditi beras, Sahbirin, menjelaskan untuk bulan Januari -Maret terjadi fluktuasi harga dari Rp.12.500, - per kilogram hingga Rp. 12.850,- per kilogram. Jika dirata-rata kenaikan harga sebesar Rp. 12.717,- per kilogram.

Fluktuasi harga beras tergantung dari situasi di daerah, khusus di Kabupaten Landak pada umumnya stabil, begitupula dengan stok beras karena 80-90 persen masyarakatnya adalah petani beras. Sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan bahkan menjual beras di dalam dan luar Kabupaten Landak.

Ketersediaan beras lokal juga didukung dengan Indeks Pertanaman (IP) yang sudah 2-3 kali tanam dalam setahun, contohnya di wilayah Pakumbang yang sudah melakukan 3 kali tanam dalam setahun.

"Intinya beras tersedia dan harganya stabil menjelang hari raya. Bahkan harga beras sekarang cenderung menurun, salah satu penyebabnya karena sekarang musim panen padi, " jelas Sahbirin.

Senada bagi komidi jagung yang juga mengalami fluktuasi harga, dari Rp. 7.750,- per kilogram naik menjadi Rp. 10.000,- per kilogram, dengan rata-rata Rp. 8.917,- per kilogram.

Ketersediaan jagung juga aman karena Kabupaten Landak juga merupakan penghasil jagung terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Barat, dengan wilayah yang paling banyak menghasilkan jagung adalah Kecamatan Banyuke Hulu dan Mempawah Hulu.

Komoditi bawang merah, juga mengalami kenaikan harga dari Rp. 45.000,- per kilogram naik ke Rp. 46.750,- per kilogram. Sementara bawang putih mengalami kenaikan harga karena stok yang tersedia dengan jumlah kebutuhan masyarakat tidak berimbang.

Komoditi cabai rawit dan cabai besar juga mengalami kenaikan harga. Di mana cabai rawit dari Rp. 80.000,- per kilogram naik menjadi Rp.90.000,- per kilogram. Sedangkan cabai besar dari Rp. 60.000,- per kilogram naik ke Rp. 65.000,- per kilogram.

Dikatakan Sahbirin dalam rangka mengatasi kebutuhan cabai yang cukup tinggi di Kabupaten Landak. Pihaknya telah merancang berbagai program, mulai dari Surat Edaran Bupati terkait gerakan menanam cabai bagi seluruh masyarakat, baik di lingkungan rumah tangga dan perkantoran. Wacana membuat kampung cabai di Desa Amang, Kecamatan Ngabang yang direncanakan terealisasikan pada tahun 2023. Serta penyaluran bantuan bibit cabai sebanyak 12000 pokok di Kecamatan Sebangki.

Untuk komoditi daging sapi, dikatakan Sahbirin sampai saat ini harganya masih tergolong stabil yakni Rp. 165.000,- perkilogram. Stok daging sapi juga dipastikan aman hingga hari raya Idul Fitri karena dibantu dengan adanya pengepul sapi di Kecamatan Mandor.

Kemudian untuk daging ayam ras, dari harga Rp. 44.000,- per kilogram turun menjadi Rp. 40.000,- per kilogram. Namun harga tersebut dapat berubah kapanpun tergantung dari pihak penyuplai.

Selanjutnya untuk gula pasir, dari harga Rp. 14.000,- per kilogram naik menjadi Rp. 14.600,- per kilogram. Serta minyak goreng dari Rp. 15.250,- perliter naik jadi Rp. 17.000,-.

Sementara itu, dalam menyambut bulan Ramadhan, juga sudah dilaksanakan pasar murah bekerjasama dengan Provinsi Kalbar dan vendor yang dilaksanakan di Keraton Ismahayana Landak tanggal 21 maret 2023. Tujuannya untuk membantu masyarakat menghadapi hari raya.

"Setiap menjelang hari raya kita pasti melaksanakan pasar murah. Namun untuk sekarang baru yang kemarin, kedepannya masih kita coba koordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, karena pasar murah inikan bukan hal yang mudah, " tandas Sahbirin. (*)

