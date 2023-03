Soal IPS SMP Kelas 8 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UTS PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal IPS SMP kelas 8 semester 2 sebagai bahan belajar siswa.

Ada 20 soal IPS SMP kelas 8 yang bisa digunakan untuk latihan belajar.

Siswa juga bisa melihat kunci jawaban soal IPS SMP kelas 8 yang telah disediakan.

Rangkuman soal diberikan untuk siswa sebagai panduan belajar.

Harapannya siswa dapat mengikuti UTS atau PTS dengan baik.

Hasilnya nilai siswa mendapatkan angka terbaik.

Berikut daftar soal dan kunci jawaban soal IPS SMP kelas 8 semester 2.

1. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja.

Berbagai daerah di Indonesia dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti timah, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas dan perak.

Sumber daya alam adalah suatu kekayaan alam yang berasal dari bumi dan dimanfaatkan untuk...

A. Dikonsumsi langsung

B. Menjadi bahan baku

C. Memenuhi kebutuhan hidup manusia

D. Mencegah bahaya kekeringan

2. Kepulauan Raja Ampat dari Indonesia timur.

Keindahan tempat ini tidak perlu diragukan lagi, bahkan sudah diakui dunia.

Buktinya, banyak media asing menjuluki raja ampat sebagai the last paradise on earth atau surga terakhir dunia.

Berdasarkan informasi tersebut maka Raja Ampat dapat dikategorikan ke dalam potensi maritime Indonesia pada sektor...

A. Pariwisata bahari

B. Ekofarming

C. Pelayaran

D. Pertanian