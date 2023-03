Soal Essay Bahasa Inggris SMP Kelas 8 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Contoh soal essay bahasa Inggris SMP kelas 8 semester 2 ini dirangkum untuk siswa SMP.

Terdapat 10 soal essay bahasa Inggris SMP kelas 8.

Soal ini bisa digunakan siswa untuk mengikuti UTS sekolah.

Soal dilengkapi dengan kunci jawaban soal essay bahasa Inggris SMP kelas 8 semester 2.

Cobalah mengisi soal secara mandiri.

Kemudian koreksi dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

Berikut daftar soal bahasa Indonesia IPS SMP kelas 8 semester 2.

1. 1. Choose the correct answer to complete the sentence below!

English is the... subject for Alissa

2. My mother... soto last week. It was delicious.

3. Arrange this word below to be good sentence!

She-foods-drinks-animals-morning-and-for-every-prepares

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Read the seventh sentence! The word “ill” means...

5. Aku fikir, kelelawar adalah seekor hewan yang menarik. Translite to English...

6. Your ugly boyfriend... not care about you.