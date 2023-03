Jadwal Tinju Dunia Awal April 2023: Anthony Joshua vs Jermaine Franklin Hingga Ramirez vs Dogboe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia awal April 2023 menyajikan sejumlah laga seru dan patut disaksikan.

Satu diantaranya adalah duel Anthony Joshua vs Jermaine Frankline.

Pertarungan kelas berat ini diyakini akan jadi momen comeback Anthony Joshua usai dua kali dipermak Oleksandr Usyk.

Namun demikian AJ julukannya mesti waspada karena Jermaine Frankline dikenal mempunyai dagu yang cukup tangguh.

Selanjutnya tak kalah seru adalah Robeisy Ramirez vs Isaac Dogboe.

Pertarungan kelas bulu ini memperebutkan sabuk WBO.

Kemudian yang juga patut untuk dinantikan ialah Harlem Eubank vs Christian Uruzquieta.

Tinju Dunia kelas welter junior itu dijadwalkan berlangsung selama 10 ronde.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia Awal April 2023

* Kamis 30 Maret 2023

Tokyo

Yuko Kuroki (No. 4) vs. Nanae Suzuki

10 rounds – atomweights (for Kuroki’s WBO title)

* Jumat 31 Maret 2023

London (U.K. Channel 5)

Harlem Eubank vs. Christian Uruzquieta

10 rounds – junior welterweights

Harry Scarff vs. Jordan Dujon

10 rounds – junior middleweights