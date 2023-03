Hasil Kontroversi Tinju Dunia: Jatuh ke Kanvas, Petinju yang Pernah Dikalahkan Garcia Menang Angka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Minggu 26 Maret 2023 antara Chris Colbert vs Jose Valenzuela berakhir dengan Kontroversi.

Pasalnya Chris Colbert yang pernah dikalahkan Hector Luis Garcia dalam perebutan sabuk WBA kelas bulu dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Padahal dalam duel yang berlangsung 10 ronde di MGM Grand, Las Vegas itu, Chris Colbert jatuh ke kanvas.

Jose Valenzuela menjatuhkan Chris Colbert dengan hook kiri yang menghancurkan kurang dari 30 detik memasuki ronde pertama.

Pada ronde keenam, Jose Valenzuela kembali menghancurkan Chris Colbert.

Jose Valenzuela membuat Chris Colbert terhuyung-huyung lagi hanya beberapa detik sebelum bel terakhir berbunyi.

Akan tetapi Jose Valenzuela kehabisan waktu di ronde ke-10 untuk mencoba menghabisinya.

Sebuah pukulan kanan oleh Chris Colbert membuat Jose Valenzuela mundur 45 detik memasuki ronde ke-10.

Namun sayang juri Glenn Feldman, Lisa Giampa dan Don Trella semuanya mencetak skor yang sama, 95-94 untuk Chris Colbert.

Hal ini pun membuat Jose Valenzuela yang berasal dari dari Renton, Washington, mengalami kekalahan kedua secara beruntun.

Sementara itu bagi Chris Colbert yang melakukan debutnya di kelas ringan dengan berat 135 pound, meraih kemenangan 13 bulan setelah ia mengalami kekalahan profesional pertamanya.

Kerumunan pendukung Jose Valenzuela mencemooh dengan keras saat Jim Gray dari Showtime mewawancarai Chris Colbert setelah kemenangannya yang kontroversial.

Chris Colbert (rambut pink) meninju Josh Hernandez selama pertarungan kelas ringan junior mereka di Barclays Center pada 26 Januari 2019 di New York City. Chris Colbert menang kontroversi saat menghadapi Jose Valenzuela Minggu 26 Maret 2023 (Al Bello/Getty Images/AFP)

Tale of The Tape Chris Colbert vs Jose Valenzuela

Chris Colbert (17-1, 6 KO)