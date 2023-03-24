MotoGP

Free Practice MotoGP Portugal 2023 Hari Ini Update Posisi Waktu Pembalap

Kemudian All Time Lap Record 2021dicatatkan oleh Francesco Bagnaia pada 2021 dan Best Pole pada 2021.

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
zoom-inlihat foto Free Practice MotoGP Portugal 2023 Hari Ini Update Posisi Waktu Pembalap
PAU BARRENA / AFP Via Tribunnews.com
Fabio Quartararo memacu motornya di balapan MotoGP 2022 beberapa seri lalu. Fabio Quartararo siap tampil di Moto GP Portugal 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil Free Practice MotoGP Portugal 2023.

Aksi para rider terbaik dunia akan dimulai hari ini di ajang MotoGP baik kelas Moto3, Motpo2 dan MotoGP di Sirkuit

Sesuai jadwal latihan bebas dimulai pukul 16.00 WIB di Sirkuit Algarve, Portimao.

Hasil dapat dipantau pada link MotoGO di bawah ini.

Berdasarkan data Fabio Quartararo mempunyai rekor kemenangan dua kali di Portimao.

Catatan ini tentunya menjadi modal bagi pembalap Monster Energy Yamaha.

Selanjutnya ada pembalap Ducati Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira yang kini bersama Aprilia.

Jam Tayang MotoGP Portugal 2023 Live Trans7 Hari Minggu Lengkap

Pembalap MotoGP Fabio Quartararo saat melakukan tes MotoGP Portimao 2023, Minggu 12 Maret 2023. Fabio Quartararo menantikan pertarungan langsung melawan Francesco Bagnaia di lintasan MotoGP 2023.
Pembalap MotoGP Fabio Quartararo saat melakukan tes MotoGP Portimao 2023, Minggu 12 Maret 2023. Fabio Quartararo menantikan pertarungan langsung melawan Francesco Bagnaia di lintasan MotoGP 2023. (motogp.com)

Adapun rekor best race lap dicatatkan Fabio Quartararo dengan catatan waktu 01 menit, 39,4350 detik pada musim 2022

Kemudian All Time Lap Record 2021dicatatkan oleh Francesco Bagnaia pada 2021 dan Best Pole pada 2021.

Sementara Top Speed 2022 dicatatkan Enea Bastianini pada musim 2022.

Jadwal MotoGP Portugal 2023 hari ini

Jumat 24 Maret 2023

  • Pukul 16:00 - 16:35 WIB Practice Nr. 1 (Moto3)
  • Pukul 16:50 - 17:30 WIB Practice Nr. 1(Moto2)
  • Pukul 17:45 - 18:30 WIB Practice Nr. 1 (MotoGP)
  • Pukul 18:45 - 20:00 Practice Nr. 2 (Moto3)
  • Pukul 20:15 - 20:50 WIB Practice Nr. 2 (Moto3)
  • Pukul 21:05 - 21:45 WIB Practice Nr. 2 (Moto2 )
  • Pukul 22:00 - 23:00 Practice Nr. 2 (Moto GP)

MotoGP Disiarkan Dimana? Cek Juga Jam Tayang Lengkap Dari Practice Hingga Main Race

Sabtu 25 Maret 2023

  • Pukul 15:40 - 16:10 Practice Nr. 3 (Moto 3)
  • Pukul 16:25 - 16:55 Practice Nr. 3 (Moto2)
  • Pukul 17:10 - 17:40 Free Practice (MotoGP)
  • Pukul 17:50 - 18:05 Qualifying Nr. 1 ( MotoGP)
  • Pukul 18:15 - 18:30 Qualifying Nr. 2 (MotoGP )
  • Pukul 19:50 - 20:05 Qualifying Nr. 1 ( Moto3)
  • Pukul 20:15 - 20:30 Qualifying Nr. 2 (Moto3)
  • Pukul 20:45 - 21:00 Qualifying Nr. 1 (Moto2)
  • Pukul 21:10 - 21:25 Qualifying Nr. 2 (Moto2)

Minggu 27 Maret 2023

  • Pukul 17:00 Moto3 Race
  • Pukul 18:15 Moto2 Race
  • Pukul 20:00 MotoGP Race

MotoGP 2023 Dimulai! Jadwal MotoGP 2023 Lengkap dengan Jam Tayang Trans7 MotoGP

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