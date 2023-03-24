MotoGP
Free Practice MotoGP Portugal 2023 Hari Ini Update Posisi Waktu Pembalap
Kemudian All Time Lap Record 2021dicatatkan oleh Francesco Bagnaia pada 2021 dan Best Pole pada 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil Free Practice MotoGP Portugal 2023.
Aksi para rider terbaik dunia akan dimulai hari ini di ajang MotoGP baik kelas Moto3, Motpo2 dan MotoGP di Sirkuit
Sesuai jadwal latihan bebas dimulai pukul 16.00 WIB di Sirkuit Algarve, Portimao.
Hasil dapat dipantau pada link MotoGO di bawah ini.
Berdasarkan data Fabio Quartararo mempunyai rekor kemenangan dua kali di Portimao.
Catatan ini tentunya menjadi modal bagi pembalap Monster Energy Yamaha.
Selanjutnya ada pembalap Ducati Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira yang kini bersama Aprilia.
• Jam Tayang MotoGP Portugal 2023 Live Trans7 Hari Minggu Lengkap
Adapun rekor best race lap dicatatkan Fabio Quartararo dengan catatan waktu 01 menit, 39,4350 detik pada musim 2022
Kemudian All Time Lap Record 2021dicatatkan oleh Francesco Bagnaia pada 2021 dan Best Pole pada 2021.
Sementara Top Speed 2022 dicatatkan Enea Bastianini pada musim 2022.
Jadwal MotoGP Portugal 2023 hari ini
Jumat 24 Maret 2023
- Pukul 16:00 - 16:35 WIB Practice Nr. 1 (Moto3)
- Pukul 16:50 - 17:30 WIB Practice Nr. 1(Moto2)
- Pukul 17:45 - 18:30 WIB Practice Nr. 1 (MotoGP)
- Pukul 18:45 - 20:00 Practice Nr. 2 (Moto3)
- Pukul 20:15 - 20:50 WIB Practice Nr. 2 (Moto3)
- Pukul 21:05 - 21:45 WIB Practice Nr. 2 (Moto2 )
- Pukul 22:00 - 23:00 Practice Nr. 2 (Moto GP)
• MotoGP Disiarkan Dimana? Cek Juga Jam Tayang Lengkap Dari Practice Hingga Main Race
Sabtu 25 Maret 2023
- Pukul 15:40 - 16:10 Practice Nr. 3 (Moto 3)
- Pukul 16:25 - 16:55 Practice Nr. 3 (Moto2)
- Pukul 17:10 - 17:40 Free Practice (MotoGP)
- Pukul 17:50 - 18:05 Qualifying Nr. 1 ( MotoGP)
- Pukul 18:15 - 18:30 Qualifying Nr. 2 (MotoGP )
- Pukul 19:50 - 20:05 Qualifying Nr. 1 ( Moto3)
- Pukul 20:15 - 20:30 Qualifying Nr. 2 (Moto3)
- Pukul 20:45 - 21:00 Qualifying Nr. 1 (Moto2)
- Pukul 21:10 - 21:25 Qualifying Nr. 2 (Moto2)
Minggu 27 Maret 2023
- Pukul 17:00 Moto3 Race
- Pukul 18:15 Moto2 Race
- Pukul 20:00 MotoGP Race
• MotoGP 2023 Dimulai! Jadwal MotoGP 2023 Lengkap dengan Jam Tayang Trans7 MotoGP
|Live Hasil Sprint Race MotoGP Portugal Hari Sabtu 25 Maret Lengkap Berapa Poin Juara Sprint Race
|Jam Tayang MotoGP Portugal 2023 Live Trans7 Hari Minggu Lengkap
|MotoGP Disiarkan Dimana? Cek Juga Jam Tayang Lengkap Dari Practice Hingga Main Race
|BEDA Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2023 Hari Ini Cek Posisi Bagnaia, Quartararo dan Marquez
|Lihat Hasil MotoGP Hari Ini! Pertarungan Perebutan Gelar Juara Dunia MotoGP 2023 Dimulai