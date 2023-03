Soal Try Out Campuran Matematika dan IPA Kelas 6 2023 Lengkap Kunci Jawaban Latihan

Pelaksanaan soal latihan try out denga sejumlah soal dilengkap dengan kunci jawaban. Sebagai persiapan hadapi ujian sekolah akhir tahun.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelaskanaa soal ujian sekolah pada Semester 2 akan dihadapi seluruh peserta didik.

Untuk peserta yang berada di kelas akhir jenjang pendidikan seperti Kelas 6 akan melaksanakan ujian sekolah Try Out.

Ujian Try Out akan dijalani sebagai penilaian akhir bagi Kelas 6 sehingga perlu dipersiapkan sejak dini.

Diantaranya dengan berlatih dengan soal Try Out yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan ujian sekolah Try Out pada Semester 2 akhir 2023.

Seluruh soal dilengkapi dengan kunci jawaban dalam bentuk soal pilihan ganda.

Sangat mendukung siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Try Out, agar menjadi pengalaman dalam mengerjakan soal ujian sekolah.

Berikut soal dan kunci jawaba Try Out Kelas 6 sebagai latihan

Soal Pilihan Ganda Try Out Matematika dan IPA Kelas 6

1. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam urutan rantai makanan ekosistem sawah adalah...

a. belalang

b. sapi

c. tikus

d. padi

Jawaban : B

2. Membangun hunian rumah di bantaran sungai dapat mengakibatkan..

a. terjadi tanah longsong

b. ikan-ikan jadi terawat

c. banjir

d. sungai menjadi bersih

Jawaban : C

3. Tentukan hasil dari 14.350 - 750 : 50 + 1075 = ...

a. 15410

b. 14410

c. 16420

d. 15401

Jawaban : A

4. Tentukan hasil dari 8.500 + 500 - 400 + 100 =

a. 6500

b. 7500

c. 7600

d. 8700

Jawaban : D

5. Yang termasuk gelar Ulul Azmi adalah ...

a. Nabi Yusuf

b. Nabi Sulaiman

c. Nabi Adam

d. Nabi Nuh

Jawaban : D

6. Iman kepada Qada dan Qadar termasuk rukun iman yang ke..

a. 2

b. 5

c. 4

d. 6

Jawaban : D