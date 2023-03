Contoh Soal Try Out Kelas 6 SD 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda Mapel Campuran

Pembahasan soal Try Out Kelas 6 Semester 2. Panduan untuk menghadapi ujian sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Guna mengasah kemampuan siswa dalam menghadapi ujian sekolah akhri semester yaitu Try Out.

Pelajar bisa memanfaatkan sejumlah soal latihan Try Out yang diprediksi atau contoh soal yang akan keuar dalam Try Out Kelas 6 Semester 2 nanti.

Dalam soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang akan memudahkan siswa menjadikannya sebagai panduan dan referensi belajar.

Terdiri dari soal pilihan ganda yang merupakan soal utama dalam Try Out nanti. Terdiri dari mata pelajaran campuran.

Ulasan soal Try Out ini hanya sebagai untuk memberikan gambaran seperti apa bentuk dalam soal Try Out.

Baca juga: Prediksi Soal UAS Essay PJOK Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban, Panduan Jawab Ujian Sekolah

Soal Pilihan Ganda Try Out Kelas 6

1. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah untuk…

A. Menyeimbangkan posisi tanaman

B. Fotosintesis

C. Pernapasan

D. Menyimpan cadangan makanan

2. Salah satu perbuatan terpuji di sekolah adalah..

A. Memberi contekan

B. Memberi makanan kepada siswa kurang mampu

C. Membicarakan kesusahan teman

D. Menolong dengan pamrih

3. Ketika ingin membantu tetangga yang kesusahan, kita perlu memiliki sikap…

A. Pamrih

B. Tinggi hati

C. Sombong

D. Ikhlas

4. Beriman memiliki arti…

A. Benar

B. Menyampaikan

C. Cerdas

D. Percaya

5. Sebuah karya seni yang bisa dilihat dari segala arah adalah…

A. Patung

B. Foto

C. Tenunan

D. Kaligrafi

6. Kasus narkoba yang disalahgunakan sering menyeret sederet artis tanah air. Hampir setiap tahun, ada publik figur yang harus mendekam di jeruji besi akibat narkoba.

Di bulan Januari setahun yang lalu, setidaknya ada 4 orang artis yang ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasar informasi dari BNN keempat artis tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Makna istilah tertangkap tangan ialah ...