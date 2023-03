Ini Dua Fitur Baru Dari WhatsApp, Bertujuan Menjaga Keamanan Group WA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Guna meningkatkan keamanan dan privasi pengguna, WhatsApp (WA) memperkenalkan dua fitur baru untuk grup percakapan.

Menurut CEO Meta (induk WhatsApp), Mark Zuckerberg, kehadiran fitur ini bakal memberi kontrol yang lebih banyak kepada admin di dalam grup WhatsApp.

Fitur pertama adalah fitur yang memungkinkan admin grup menentukan akun siapa saja yang diperbolehkan bergabung ke dalam grup, meski telah mendapat undangan/link.

Cara kerja dari fitur ini adalah ketika salah satu admin grup membagikan undangan untuk masuk ke grup ataupun komunitas (WhatsApp Community) berupa tautan (link), tidak semua akun bisa langsung bergabung.

Link untuk bergabung ke dalam grup tersebut akan menjadi alat bagi admin untuk menyortir ulang siapa saja orang yang bisa masuk.

Pantauan pada Kamis 23 Maret 2023, fitur ini sudah tersedia untuk pengguna di Indonesia.

Di dalam grup WhatsApp, akan muncul sebuah pengumuman yang bertuliskan “New participants need admin approval to join this group”.

Atau artinya “Anggota baru perlu persetujuan dari admin grup untuk bergabung ke dalam grup”.

Jadi, pengguna asing yang tidak diinginkan untuk masuk bisa di-reject alias ditolak oleh admin.

Menurut Meta, fitur baru ini memberi admin kendali untuk meningkatkan keamanan dan privasi grup mereka.

Fitur ini juga bisa menjadi solusi untuk menghindari akun-akun spam yang sifatnya mengganggu.

Untuk mengaktifkan fitur ini, admin grup bisa mengeklik profil grup yang dimiliki. Kemudian, pilih “Group settings” atau “Setelan grup”.

Pilihan pengaturan paling bawah tercantum “Approve new participants”.

Jika pengaturan dinyalakan, pengguna baru yang ingin masuk/bergabung perlu persetujuan terlebih dulu dari admin.

