Soal dan Kunci Jawaban SMP IPA Kelas 7 Pilihan Ganda, Persiapan UAS atau PAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Contoh soal dan kunci jawaban SMP IPA kelas 7.

Beragam soal SMP ini merupakan soal pilihan ganda.

Soal dirangkum untuk latihan siswa belajar.

Siswa dapat mempergunakan soal latihan ini sebagai persiapan UAS atau PAS.

Terdapat kunci jawaban SMP IPA kelas 7 yang disiapkan.

• Kunci Jawaban SMP Bahasa Inggris Kelas 7, Soal SMP PAS Kurikulum Merdeka

Disarankan untuk mengisi terlebih dahulu tanpa melihat kunci jawaban.

Berikut daftar soal dan kunci jawaban SMP IPA kelas 7.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan (●) pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab yang tersedia!

1. Senyawa yang bersifat asam akan menghasilkan...

A. ion H+

B. ion H-

C. ion OH+

D. ion OH-

2. Perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru disebut perubahan...

A. fisika

B. wujud

C. kimia

D. reaksi

3. Berikut termasuk indikator alami, yaitu...

A. Bunga sepatu, kunyit

B. Jahe, lengkuas

C. Kulit manggis, lengkuas

D. Jahe, kubis ungu

4. Sebuah benda massanya 6 kg dipanaskan dari suhu 250C menjadi 350C, jika kalor jenis benda 0,2 kkal/kg0C, maka banyak kalor yang diperlukan adalah...

A. 12 kkal

B. 20 kkal

C. 40 kkal

D. 60 kkal

5. Perhatikan sifat-sifat zat berikut!

1. Kekeruhan

2. Titik didih

3. Mudah terbakar

4. Korosif

5. Kelarutan

6. Mudah busuk