Kunci Jawaban SMP Bahasa Inggris Kelas 7, Soal SMP PAS Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal SMP PAS kurikulum merdeka kelas 7.

Soal ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

Terdapat pula kunci jawaban SMP bahasa Inggris kelas 7.

Bahan soal SMP bahasa Inggris kelas 7 merupakan soal pilihan ganda.

Setidaknya ada 15 soal SMP bahasa Inggris yang dirangkum.

Soal-soal ini sebagai latihan belajar siswa menghadapi PAS.

Berikut daftar soal dan kunci jawaban SMP bahasa Inggris kelas 7.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan (●) pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab yang tersedia!

1. I live with my father, mother, elder brother and younger sister. My father is Mr.Rajali, He's a teacher. My mother is Mrs.Kurnia, She is a nurse. My elder brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister Rizkia attends a kindergarten.

How many people are there in writer's family?

A. Two

B. Four

C. Five

D. Six

Jawaban: C. Five

2. Noval : Mom, please meet Miss Adisti, my physical education teacher. Miss Disti, this is my mother, Mrs. Betty.

Mrs, Betty : __________

Miss Disti : How do you do?

A. Who are you?

B. How are you?

C. How do you do?

D. What's your name?

Jawaban: C. How do you do?