TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal SMP bahasa Inggris kelas 7 lengkap kunci jawaban SMP.

Soal dan kunci jawaban ini dirangkum khusus untuk para siswa SMP kelas 7.

Ada 15 soal dan kunci jawaban SMP bahasa Inggris kelas 7 yang tersedia.

Para siswa dapat berlatih lewat soal SMP bahasa Inggris ini.

Terdapat pula kunci jawaban SMP bahasa Inggris kelas 7 sebagai panduan siswa.

Persiapkan diri menghadapi UTS maupun UAS SMP kelas 7

Berikut daftar soal dan kunci jawaban SMP bahasa Inggris kelas 7.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan (●) pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawab yang tersedia!

1. “These two mornings are very nice for Nancy”. The opposite of nice is...

A. interesting

B. good

C. bad

D. annoying

Jawaban: C

2. Male birds are usually more beautiful than female birds. The peacock is a good example.

The male peacock is one of the most beautiful birds in the world. It is deep blue and green in color.

Its long green tail feathers have eye spots. Each spot is green, black, and gold. In contrast, the peahen, a female peacock, is smaller.

She is brown and green in color. The text tells us about...

A. bird

B. animal

C. peacock

D. female bird