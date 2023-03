Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun: Kabar Duka Badminton Indonesia, Syabda Perkasa Belawa Tutup Usia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, Kabar Duka datang dari Badminton Indonesia.

Syabda Perkasa Belawa tutup usia ketika perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia.

Hal ini dikonfirmasi oleh Yuni Kartika yang merupakan penggiat Badminton Indonesia.

"Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen utk berziarah krn neneknya meninggal dunia Selamat Jalan Syabda, You will be missed," tulis akun Instagram @yuni.kartika7

Syabda Perkasa Belawa merupakan Pebulutangkis Indonesia yang bermain disektor Tunggal Putra.

Pria kelahiran 25 Agustus 2001 itu merupakan jebolan dari PB Djarum Kudus.

Baca juga: Ada Dua Naga Dibalik Kesuksesan Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra Rebut Podium Tertinggi All England Open

Syabda Perkasa Belawa bergabung dengan pusat pelatihan tim nasional Badminton Indonesia pada tahun 2018.

Pria yang tutup usia diumur 21 tahun ini satu diantara atlet yang membawa PB Djarum menjuarai Blibli Superliga Junior 2017 di kategori U-17.

Berkat penampilannya bagus pada turnamen tersebut, Syabda Perkasa Belawa ditarik PBSI untuk masuk pelatnas pada 2018.

Pencapaian teranyar Syabda Perkasa Belawa ialah menjuarai Malaysia International Series 2022 dan Iran Fajr International Challenge 2023.

Diajang Malaysia International Series 2022, Syabda Perkasa Belawa mengalahkan Lei Lan Xi asal China dengan dua game langsung, 21-17, 21-18.

Sementara di Iran Fajr International Challenge 2023, Syabda Perkasa Belawa mengalahkan Justin Hoh asal Malaysia.

Pria kelahiran Jakarta ini pun sekarang menduduki peringkat ke-90 BWF.

Baca juga: Siapa Az Zahra Putri Dania? Pebulutangkis Indonesia Anak Emas Eng Hian yang Meninggal Diusia Muda

Syabda Perkasa Belawa pebulutangkis Tunggal Putra Indonesia (PBSI)

Berikut Prestasi Syabda Perkasa Belawa semasa hidup