Malam 17 Ramadhan 1444 Hirjiah Hari Apa? Niat Itikaf di Masjid Saat Malam Nuzulul Quran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam Nuzulul Quran merupakan momen istimewa.

Malam ke 17 Ramadhan tersebut memiliki banyak keutamaan untuk menunaikan ibadah.

Malam Nuzulul Quran Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 7 April 2023.

Peristiwa malam Nuzul Quran adalah sangat mahal, oleh sebab itu memanfaat kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Satu di antara amalan yang bisa dilakukan saat Malam Nuzulul Quran adalah itikaf.

Amalan melakukan Itikaf, yaitu berdiam diri di masjid, sesuai ketentuan Itikaf seraya membaca Alquran, berdzikir, berdoa, dan melaksanakan shalat malam,

seperti shalat sunat Tahajut, shalat hajat, dan sebagainya.

Adapun niat itikaf yaitu:

نويت الاعتكاف لله تعالي

“Nawaitul Itikaf Lillahi Ta’ala”

Itikaf di masjid hukumnya sunah muakkadah yang sangat efektif untuk taqarrub dan meraih lailatulqadar pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

Itikaf sudah semestinya menjadi amalan andalan orang-orang saleh, sebagai satu sarana utama untuk meraih lailatulqadar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

Dari Aisyah RA berkata: “Nabi Muhammad SAW senantiasa beritikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadan, sampai Allah SWT mewafatkan beliau. Sepeninggal beliau, istri-istri beliau juga melakukan itikaf.” (HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172)

