LIVE HASIL Tinju Dunia Joseph Diaz vs Mercito Gesta Minggu 19 Maret 2023

Joseph Diaz Jr vs Mercito Gesta Faceoff. Cek Live Score atau live hasil dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil atau Live Score ronde peronde Tinju Dunia Joseph Diaz vs Mercito Gesta dalam link yang tersedia diakhir artikel.

Pada duel ini Joseph Diaz mempunyai ambisi untuk mengakhiri dua kekalahan beruntun.

Mantan titel kelas ringan junior IBF itu kalah dalam perebutan gelar kelas ringan WBC Desember 2021 dari Devin Haney.

Joseph Diaz juga teranyar dikalahkan William Zepeda pada lima bulan lalu melalui angka skor.

Sementara itu bagi Mercito Gesta menghadapi Joseph Diaz menjadi pelipur lara setelah bentrokan dengan Ryan Garcia batal.

Petinju kidal asal Filipina berusia 35 tahun dari San Diego itu tidak pernah bertarung lagi sejak kemenangan sepuluh ronde atas Joel Diaz Jr.

Tinju Dunia Joseph Diaz vs Mercito Gesta dijadwalkan mulai pada pukul 23.00 ET atau sekitar pukul 11.00 WIB.

Untuk nonton secara langsung, duel Joseph Diaz vs Mercito Gesta live di DAZN.

Namun untuk menyaksikannya para pecinta Tinju Dunia harus berlangganan.

Sehingga link yang tersedia dibawah ini merupakan alternatif untuk menyaksikan duel walaupun hanya angka skor ronde peronde.

Cek live hasil atau Live Score Tinju Dunia Joseph Diaz vs Mercito Gesta, KLIK DISINI

Tale of The Tape Joseph Diaz vs Mercito Gesta

Joseph Diaz (32-3-1, 15 KO)

Alias: Jo Jo

Birth Name: Joseph Pedroza Diaz Jr.

Hometown: Downey, California, USA

Birthplace: South El Monte, California, USA

Stance: Southpaw

Height: 168cm

Reach: 163cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Joseph Diaz Sr (2012-)