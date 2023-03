Ambisi Tinju Dunia Naoya Inoue Sang Monster asal Jepang, Stephen Fulton Wajib Waspada

Kolase foto Tinju Dunia Naoya Inoue vs Stephen Fulton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Tak Terbantahkan kelas bantam, Naoya Inoue mempunyai ambisi begitu naik kelas.

Satu diantaranya adalah merebut sabuk yang dipegang oleh Stephen Fulton.

Stephen Fulton sendiri merupakan pemegang sabuk WBO dan WBC kelas bantam Super.

Diketahui duel sang juara tiga divisi itu akan berlangsung Minggu, 7 Mei dari Yokohama Arena Jepang.

“Tujuan saya berikutnya adalah naik kelas dan sekali lagi menjadi juara dunia,” kata Naoya Inoue.

Menghadapi Naoya Inoue, Stephen Fulton akan mempertahankan gelar ketiganya secara keseluruhan saat bertarung di luar AS untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya selama delapan tahun lebih.

Tentu Stephen Fulton wajib waspada.

Pasalnya Naoya Inoue yang juga belum pernah kalah itu telah memenangkan sabuk di kelas terbang junior, kelas bantam junior, dan kelas bantam,.

Dengan pencapaian yang ada, Naoya Inoue pun tampaknya akan bergabung dengan Kazuto Ioka sebagai petinju pria Jepang kedua yang memenangkan gelar dalam empat divisi berat.

Hanya dua dari tujuh belas perebutan gelar utamanya yang berakhir di kartu skor.

Hal tersebut pun menunjukan bagaimana kehebatan pukulan dari Naoya Inoue.

“Saya adalah tipe orang yang memiliki gaya dengan serangan dan pertahanan yang serius dan terus menyerang. Saya sekarang datang ke divisi (122 pound, red)," kata Naoya Inoue.

Kolase foto Stephen Fulton dan Naoya Inoue (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Naoya Inoue vs Stephen Fulton

