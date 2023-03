Hasil Tinju Dunia Minggu 19 Maret 2023 Petinju Senegara Manny Pacquiao Perpanjang Derita Joseph Diaz

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Minggu 19 Maret 2023, Petinju senegara Manny Pacquiao yakni Mercito Gesta sukses memperpanjang derita dari Joseph Diaz Jr.

Pada duel yang berlangsung selama 10 ronde tersebut, terlalu sulit bagi juri California untuk mencetak skor dengan baik.

Hal tersebut membuat Mercito Gesta menang dengan keputusan terpisah di Walter Pyramid on the campus of California State University-Long Beach yang live DAZN.

Hanya Pam Hayashida memberikan keunggulan angka pertarungan kepada Joseph Diaz setelah aksi sepuluh putaran dengan skor 97-93.

Namun Alejandro Rochin dan Pat Russel memberikan keunggulan untuk Mercito Gesta dengan skor 99-91 dan 98-92.

Penampilan Mercito Gesta memang sangat baik.

Petinju asal Filipina itu menghabiskan ronde awal bertarung seolah-olah dia sedang mengikuti audisi untuk slot profil tinggi.

Mantan penantang gelar itu terus-menerus mengalahkan Joseph Diaz Jr di babak pembukaan.

Joseph Diaz Jr membuat kehadirannya terasa telat di ronde kedua.

Sebuah hook kanan oleh mantan juara kelas ringan junior IBF mendarat dengan mulus, meskipun Mercito Gesta membalasnya dengan empat jab berturut-turut.

Dalam perjalanan 10 ronde, Joseph Diaz Jr beberapa kali berhasil membuat Gercito Desta terpojok.

Namun Gercito Desta berhasil membalikan keadaan untuk meraih kemenangan.

Hal ini pun membuat Joseph Diaz Jr merasakan kekalahan tiga kali berturut-turut.

Pertama oleh Devin Haney, kemudian William Zepeda dan teranyar tentu adalah Mercito Gesta.

